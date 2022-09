Gauthier y Espinosa conquistan oro en el Panamericano Boliche

Lynne Gauthier, de Canadá y Magnolia Espinosa, representante de Colombia, conquistaron las medallas de oro en el evento individual de la rama femenina máster y súper masters, respectivamente, en el Torneo Panamericano Máster de Boliche que se escenifica en el Sebelén Bowling Center.

Gauthier terminó la jornada con 207.17 de promedio, producto de 1,243 pines derribados en los partidos jugados, la plata la obtuvo Annie Henríquez, de Puerto Rico, con 196.5 de promedio y el bronce se fue también a Canadá en la persona de Lisa Morabito, quien terminó con 192.17 de promedio.

La canadiene Lynne Gauthier hizo un estupendo trabajo.

Super Masters

En la categoría Súper Masters, Espinosa terminó con 180.17 de promedio, seguida por su compatriota, Ruth Vásquez, quien concluyó con 174.33 y el bronce se lo llevó la boricua Daisy Santiago con 171.67 de promedio.

Gran trabajo

Francis Soto, presidente de la Federación Dominicana de Boliche, junto a los miembros del Comité Ejecutivo de esa entidad, está haciendo una gran labor para que el Panamericano Máster de Boliche termine con brillantez.

Cortos

Muchas instalaciones deportivas en todo el país han quedado en muy malas condiciones. Eso es una verdadera pena. El Ministerio de Deportes, con Francisco Camacho a la cabeza, tiene la responsabilidad de que se inicien de inmediato las reparaciones en un plan de emergencia.

Todos debemos aportar ante el desastre que nos dejó el huracán Fiona.

La dirigencia del movimiento clubistico a nivel nacional, tiene que contribuir con las organizaciones que están confrontando inconvenientes en sus pueblos a causa del huracán Fiona.

No puedo ocultar que estoy mortificado por las condiciones en que quedaron muchas familias dominicanas en el interior y parte del Gran Santo Domingo.

Varios atletas también han sufrido los embates de Fiona y eso es muy doloroso.

No tengo tiempo por el momento para darme una vueltecita para ver cómo están los trabajos de La Barranquita, pero de seguro que tendré chance.

Hay ex dirigentes y actuales directivos de organizaciones deportivas que les encanta meterse en líos de toda clase. Y eso no está bien. Piensen en sus hijos, los nietos, amigos y el pueblo. Es un consejo amigable para que luego no griten y busquen ayuda.

Dejen las avispas tranquilas.