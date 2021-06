Gerardo Lares estrena videoclip

«El Príncipe Azteca de la bachata», Gerardo Lares, estrenó este lunes el videoclip de la canción “Perdono y olvido”, producido por la compañía Moondance Entertainment Group.

“Perdono y olvido” plasma de forma pintoresca la historia de un hombre enamorado que por el toque de queda se cree engañado por su esposa Rosa Marte y su acompañante un taxista.

Y al darse cuenta de su error le suplica a su amada: “Que no importa lo que hiciste ayer/Si te has equivocado/He estado tan ciego que no te he escuchado/Pero creo que ahora puedo continuar/Que no entiendo mi vida sin ti/Te perdono y olvido/Que quiero intentarlo si aun no te he perdido/Que hay tantos momentos que quiero salvar”.

Este trabajo audiovisual, de casi 4 minutos, fue dirigido por Jonathan Hernández en distintos puntos de la capital dominicana y cuenta con la más avanzada tecnología en filmación.