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Rafail Lanaras hace de todo en victoria de Cañeros sobre Reales

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Rafail Lanaras hace de todo en victoria de Cañeros sobre Reales

Rafail Lanaras en gestión defensiva en el partido entre Gigantes y Reales.

Rafail Lanaras fue la punta de lanza para que los Cañeros del Este dispusieran 82-71 sobre los Reales de La Vega este domingo, en un encuentro de La Súper Liga de la LNB celebrado este domingo en el Polideportivo Eleoncio Mercedes.

Lanaras ayudó a los Cañeros (1-2) a ganar su primer partido con una actuación de 18 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes, 1 robo y 1 bloqueo, lanzando además de 10-7 desde el campo. Suero aportó 17 unidades y se robó 3 balones, mientras que Brayan Martínez y Christian Caldwell agregaron 13 en anotación cada uno.

Por los Reales (1-2), Malachi Richardson encabezó a todos los anotadores con 21 tantos, logrando también 3 rebotes y 2 balones robados. Alanzo Frink añadió 11 puntos y Darius McNeil 8.

La defensa de los Cañeros fue determinante, ya que provocaron 19 balones perdidos a los veganos.

Un ataque de larga distancia representó la sentencia a favor de los Cañeros. Triples consecutivos de Suero (2) y Logic pusieron el juego 78-66, restando 3:08 del último período. Dos de esos tiros fueron asistidos por Lanaras. Con 2:25, Martínez hizo un donqueo que alejó 80-66 a los ganadores, quienes de ahí en adelante no tuvieron ninguna complicación.

Martínez, además de los puntos, agregó 6 rebotes, 3 robos, 2 asistencias y 1 bloqueo a su buena participación.

Sin mucha oposición, los Cañeros dominaron 28-18 el primer cuarto, apoyados en 8 puntos de Suero, 7 de Lugic y 6 de Lanaras. Frink logró 7 unidades y Richardson 5 para sacar la cara por el equipo de La Vega, que perdió ocho balones en los primeros 10 minutos.

Con 3:10 del segundo cuarto, Lanaras anotó una bandeja que puso el juego 43-32. Los Reales reaccionaron y Anfernee Acevedo anotó dos cerca del aro, acercando a los Reales 38-44 con 1:38 en el reloj. Un tapeo de Martínez en el último segundo dejó la mitad 48-38.

Lanaras consiguió 14 puntos y 5 rebotes para comandar a los Cañeros al descanso, mientras que Lugic aportó 9 en anotación. Suero y Caldwell agregaron 8 unidades cada uno. Richardson fabricó 12 para los Reales, quienes también contaron con 9 de Frink.

En el tercer cuarto, dos tiradas libres de Frink con 2:40 por jugar acercaron 53-58 a los Reales, pero con 1:57 Suero, con la asistencia de Lanaras encestó una bandeja que alejó 62-53 a los Cañeros. Tras tres períodos, la pizarra marcó 64-56 a favor de los locales.

Los parciales concluyeron 28-18, 20-20, 16-18 y 18-15 para los del Este.

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Ruíz honrado en el medio tiempo

En el medio tiempo, la franquicia de Cañeros del Este rindió tributo a Ramón Ruíz por sus grandes aportes a la franquicia. El número 6 que vistió con la franquicia naranja fue retirado y se unió a Andy Williams, a quien previamente le habían retirado su número 7.

Ramón Ruíz recibe su chaqueta retirada con el número 6 de los Cañeros del Este, en manos de ejecutivos de la Liga Nacional de Baloncesto, de los Cañeros y sus familiares.

En el medio tiempo, la franquicia de Cañeros del Este rindió tributo a Ramón Ruíz por sus grandes aportes a la franquicia. El número 6 que vistió con la franquicia naranja fue retirado y se unió a Andy Williams, a quien previamente le habían retirado su número 7.

TEMAS: #El Nacional Digital#gigantes basketball#Liga nacional de Baloncesto#Rafail Lanaras
Marcos Nivar

Marcos Nivar