Los Ángeles (EE.UU.).- La cantante mexicana Gloria Trevi estrenará la serie documental ‘La Trevi- Sin Filtro’, un retrato íntimo que sigue a la artista durante su gira mundial ‘Mi Soundtrack’ y que estará disponible a partir del 24 de octubre.

El proyecto de la plataforma Vix mostrará aspectos personales y profesionales de su vida, desde los escenarios frente a miles de seguidores, hasta en la intimidad de su hogar y el tiempo que pasa con su familia.

“Mi vida y mi carrera siempre han estado en el ojo público, muchas veces contadas por otros. Esta serie es una ventana a quién soy hoy… Es cruda, es real, pero soy yo- ¡sin filtro!”, expresó Gloria Trevi en un comunicado.

La serie es una producción de JK Media Group, y fue creada por Sebastián Jiménez, quien trabajó con Trevi en el pasado en proyectos como ‘A toda Gloria’, una serie de telerrealidad que seguía la vida de la cantante mientras se preparaba para salir de gira, y quien tiene en puerta series como ‘Ninel Conde sin filtros’, según la base de datos en línea especializada en cine, IMDb.

“Ella es la original ‘Diva del pop latino’. Su vida ha tenido numerosos giros y transformaciones que la hacen absolutamente fascinante. Ella en sí es la historia de invención, reinvención artística, manteniendo su familia como prioridad”, dijo Jiménez en el mismo escrito.

Trevi, es productora ejecutiva junto a Flavio Morales (‘LOL- Last One Laughing’) y el propio Jiménez.

‘La Trevi- Sin Filtro’ marca la segunda colaboración de la autora de ‘No querías lastimarme’ con Vix, la plataforma de Televisa Univisión. La primera fue ‘Ellas Soy Yo’, una serie de televisión biográfica mexicana producida por Carla Estrada (‘Amor Real’).