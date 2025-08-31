Gobernadora celebra visita presidencial y apuesta a la transformación económica de la región

PEDERNALES. — La gobernadora provincial, Edirda D’Oleo Peña, reafirmó este domingo el compromiso del presidente Luis Abinader con el desarrollo del sur del país, en ocasión de la visita presidencial en la que se dejarán en funcionamiento seis obras consideradas vitales para el desarrollo turístico de la región.

En una nota distribuida a los medios, D’Oleo Peña señaló que la llegada del mandatario ratifica el interés del Gobierno por impulsar la infraestructura y los servicios en Pedernales. “Seguimos avanzando juntos, construyendo un futuro de progreso y oportunidades para todos”, afirmó la gobernadora.

Entre las obras que serán inauguradas —dijo— figuran, entre otras, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cabo Rojo, la Subestación Eléctrica de Pedernales y la extensión en Pedernales de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona. Estas intervenciones, remarcó, contribuirán a mejorar la gestión de aguas y residuos, la disponibilidad energética y la oferta educativa y turística de la provincia.

La gobernadora destacó el impacto esperado en la generación de empleos, en la mejora de los servicios básicos y en la capacidad de la región para atraer inversión turística. Con un rostro emocionado, D’Oleo Peña expresó su confianza en el futuro: “Tenemos la esperanza de que hay mucho por delante en materia de desarrollo para el Sur. Bienvenido a casa, señor Presidente”.

Las autoridades locales y representantes del sector turístico participarán en los actos protocolares programados para este domingo 31 de agosto.