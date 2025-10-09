Santo Domingo, RD.– En el marco de la celebración del Día Nacional de los Clubes, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó un emotivo acto junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, en el que reafirmaron el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del deporte y la participación comunitaria en todo el país.

Durante la actividad, realizada en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa, Peña resaltó el papel transformador de los clubes deportivos y comunitarios, a los que calificó como “el corazón de las comunidades dominicanas”.

“A quien entra a un club deportivo le cambia la vida. Es un mundo sano que va más allá de la práctica deportiva”, expresó la vicepresidenta, al tiempo de anunciar una inversión de RD$2,000 millones destinada a la construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas a nivel nacional.

Por su parte, el ministro Kelvin Cruz destacó los avances logrados durante su gestión y señaló que ya se han entregado 27 instalaciones deportivas en distintas provincias.

"Hemos asumido el compromiso de que el Día Nacional de los Clubes no sea un día más. Los clubes son el horno donde se forjan nuestros atletas", afirmó Cruz, quien también informó la aprobación de 25 nuevos techados multiusos, además de la reparación de complejos deportivos en San Pedro de Macorís, La Vega y San Juan de la Maguana.

El funcionario detalló que estas obras son financiadas con fondos incautados a personas condenadas, recursos que —según dijo— están siendo reinvertidos en beneficio de la juventud y el deporte dominicano.

Durante la ceremonia, el presidente de la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), Roberto Ramírez, ofreció las palabras de bienvenida, agradeciendo el respaldo del Gobierno y de la vicepresidenta Peña a la conmemoración.

“Es un orgullo contar con su presencia en este día tan especial”, manifestó Ramírez, quien también recordó el 45.º aniversario del asesinato de los cinco jóvenes del Club Héctor J. Díaz, conocidos como los cinco mártires.

El acto incluyó un momento de reconocimiento a destacados clubes del país, entre ellos Sameji, Los Mina, Los Laguneros de San Cristóbal y Mauricio Báez, por su trayectoria y aportes al desarrollo deportivo y social de sus comunidades.