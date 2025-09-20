SANTO DOMINGO.– El gobierno del presidente Luis Abinader fue ubicado entre los de mayor transparencia en la administración de presupuestos en América Latina, de acuerdo con un ranking publicado por Latinometrics, entidad especializada en visualizar datos sobre negocios, mercados y tendencias en la región.

De un total de 16 países evaluados, la República Dominicana ocupa el tercer lugar, solo detrás de Brasil y México, y por encima de 13 naciones como Perú, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Chile, Argentina y Colombia. En la parte baja del listado quedaron Ecuador, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Venezuela.

El informe fue ilustrado con la interrogante: “¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos países latinoamericanos ocultan sus presupuestos mientras otros muestran cada centavo gastado?”.

Latinometrics, con sede en Nueva York, cuenta con más de 147 mil seguidores y alrededor de 50 empleados, y se define como una publicación que revela datos y análisis que no suelen aparecer en los medios tradicionales.