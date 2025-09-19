Abinader designa a Aura Celeste Fernández al frente del CNSS

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader designó a la doctora Aura Celeste Fernández Rodríguez como gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), mediante el Decreto núm. 541-25, emitido en esta fecha.

Tal como establece la Ley núm. 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y regula el funcionamiento del CNSS, es el propio Consejo el que remite al presidente de la República una terna de personas que cumplan con los requisitos legales para ocupar la posición.

La referida terna fue recibida por el mandatario mediante la comunicación núm. 00001997, del 19 de septiembre de 2025, y estuvo integrada por la doctora Fernández Rodríguez, el señor Pedro Rodríguez Velásquez y el señor Félix Joel Almonte Inoa.

La doctora Aura Celeste Fernández Rodríguez es abogada con más de 40 años de experiencia. Ha sido miembro de la Junta Central Electoral en dos periodos, coordinadora del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, miembro de la comisión de juristas que elaboró el Anteproyecto de Reforma Constitucional que culminó en la Constitución de 2010 y actualmente es presidenta honorífica del Consejo Nacional de Bioética en Salud.