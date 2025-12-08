SANTO DOMINGO.- El Gobierno del Reino de España procedió con la extradición del dominicano Jorge Ariel Mateo González, condenado a cinco años de prisión por tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, en un hecho ocurrido en la provincia San Juan, en el año 2012.

Mateo González, quien había sido declarado en rebeldía por la Corte de Apelación de Barahona, fue traído al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), luego de que las autoridades del Reino de España aceptaran la petición de extradición que hizo el Ministerio Público de República Dominicana, cumpliendo con todos los requisitos legales correspondientes.

El proceso de extradición fue ejecutado en una acción conjunta de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público, representada por su titular, el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, y la Procuraduría Regional del Departamento Judicial de Barahona, que encabeza la procuradora de corte Wendy González.

Luego de arribar el viernes al país el procesado fue entregado a la procuradora general de corte Wendy González por agentes de la Policía Nacional y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Santo Domingo.

Jorge Ariel Mateo González fue condenado por intentar quitarle la vida a causa de una herida de arma de fuego en el abdomen a un hombre durante un incidente ocurrido mientras se encontraban en un centro de diversión de San Juan de la Maguana, en la provincia San Juan.

La condena fue dictada por el Tribunal Colegiado de San Juan de la Maguana por la violación de los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal y la antigua Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de fuego y blanca.

Durante la etapa intermedia del proceso, a Mateo González le variaron la prisión preventiva por una medida no privativa de libertad.

Luego la defensa apeló la sentencia de 5 años, siendo la misma ratificada por la Corte de Apelación de San Juan.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia casó la sentencia con envío a la Corte de Apelación de Barahona, donde luego de que se fija la audiencia que la defensa promovió para que se conociera en la Corte de Apelación de esa provincia, entonces el acusado no asistió y fue declarado en rebeldía.

El Ministerio Público reiteró su agradecimiento a las autoridades del Reino de España por su respaldo a las acciones que se llevan a cabo para enfrentar los hechos criminales y evitar la impunidad, logrando el arresto del prófugo, quien escapó a ese país en el año 2019.