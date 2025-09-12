AEROPUERTO LAS AMERICAS. – El país ha extraditado y deportado en los últimos cuatro años a 337 dominicanos y extranjeros de distintas nacionalidades, 54 de ellos en lo que va del presente año 2025.

Datos estadísticos obtenidos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) indican asimismo que todavía en cárceles dominicanas permanecen en prisión decenas de dominicanos, solicitados en extradición por diversos países, así como extranjeros.

Además de dominicanos entregados por las autoridades nacionales, hay deportados estadounidenses, puertorriqueños, españoles, franceses, entre otros extranjeros detenidos por las autoridades nacionales en diversos lugares del país.

De acuerdo a los informes de la DNCD, tanto los extranjeros como los dominicanos extraditados y deportados, eran reclamado por Estados Unidos, Puerto Rico y diversas naciones europeas, por tráfico de drogas, crímenes, fraudes, falsificación de escrituras, secuestros, entre otros delitos.

Entrega

Las deportaciones de extranjeros capturados en el país y extradiciones de dominicanos, se enmarcan dentro de los acuerdos firmados entre Republica Dominicana y los países que piden la entrega tanto de los criollos como los nativos de diversas naciones.

Regularmente la entrega de los criollos extraditados y extranjeros, son llevada a cabo por la Procuraduría General de la Republica y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), después de ser autorizado por el Poder Ejecutivo.

Ayer las autoridades nacionales entregaron a los Estados Unidos a los dominicanos, Ricardo Cruz Ortiz, Yenssy Darines Cruz Ortiz y a Andrés Ramírez, vinculados por las autoridades estadounidenses en narcotráfico y homicidio.

De acuerdo a la DNCD, en cárceles dominicanas guardan prisión numerosos criollos y extranjeros cumpliendo medidas de coerción, que también serán extraditados y deportados a los países que piden su entrega por su vinculación en diversos hechos delictivos.