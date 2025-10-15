Santo Domingo. – El ex minsitro de Obras Públicas, Deligne Ascención, en su calidad de coordinador del Gabinete de Transporte, desmintió categóricamente este miércoles que el Gobierno tenga planes de eliminar el subsidio de combustible otorgado a las federaciones del transporte público de pasajeros.

Ascención aclaró que “en ningún momento, ni el Gobierno ni ninguna de las instancias responsables han contemplado o discutido la eliminación de esa compensación”, la cual, recordó, permite mantener tarifas accesibles para los usuarios del transporte público.

A través del Bono Gas o de asignaciones directas de combustible, el Estado mantiene este apoyo a las organizaciones de transporte de pasajeros, lo que ha permitido estabilizar los precios del pasaje en todo el país.

El funcionario llamó a los dirigentes choferiles a “no dejarse llevar de informaciones falsas que solo buscan generar intranquilidad”, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno con la paz social y la estabilidad del sector transporte.

“De manera categórica desmentimos esa información que de forma malintencionada ha circulado y que ha causado preocupación en algunos transportistas”, expresó Ascención.

El Gabinete de Transporte reiteró que el subsidio al combustible continúa vigente y que se mantiene el diálogo permanente con las federaciones para seguir fortaleciendo el sistema de transporte público nacional.