Santo Domingo.- La Comisión Aeroportuaria ordenó a la empresa Aeropuertos Dominicanos (AERODOM) el pago de cinco millones de dólares por los daños causados por un apagón el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez (Las Américas).

El organismo determinó, durante una reunión de la Comisión investigadora del apagón, que la empresa también debe indemnizar a los pasajeros y aerolíneas, «por los inconvenientes que éstos enfrentaron».

«En virtud de esto, se decidió disponer que AERODOM pague en beneficio del Estado dominicano la suma de 5 millones de dólares (US$5,000,000.00), por los daños ocasionados ante el evento en la terminal norte del AILA. De igual manera, ordena asumir los costos asociados por los daños causado a los pasajeros y las líneas aéreas», informó el organismo en un comunicado, difundido este domingo.

La comisión se reunió de manera extraordinaria este martes, donde conoció el informe preliminar de las causas del fallo del sistema eléctrico en dicha terminal, el pasado domingo.

Puedes leer: Sigue investigación apagón afectó el AILA ¿Negligencia?

«Este informe, realizado por una comisión investigadora interinstitucional, determinó de manera preliminar, que el fallo eléctrico fue causado por el colapso del conjunto celda–seccionadora de media tensión de la terminal norte y la indisponibilidad del circuito de respaldo (espejo)«, agrega la entidad estatal.

Además, ordenó notificar a la Concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), la reiteración del cumplimiento de las obligaciones contractuales, asumido conforme a lo establecido en el artículo 8.2.2., del Contrato de Concesión Renovado y Reformado.