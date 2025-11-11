Decenas de personas frente una estación del Metro de Santo Domingo a la espera de algún transporte, tras apagón que causó la salida del metro y el teleférico el martes 11 de noviembre de 2025. / José Francisco. / El Nacional.

Santo Domingo.- Miles de ciudadanos en República Dominicana confrontaron problemas para regresar a sus hogares, la tarde de este martes, por la salida de servicio del Teleférico y las dos líneas del Metro de Santo Domingo tras un apagón nacional.

Muchos se vieron obligados a caminar largos tramos desde la estación ubicada en el Centro de los Héroes hasta la avenida Nicolás de Ovando con Máximo Gómez, en la capital.

La crisis en el transporte fue causada por un apagón nacional, según informaron las autoridades.

Apagón nacional provoca caos en el transporte público capitalino

“Espero que cuando llegue a la Ovando, consiga un carro que me lleve hasta Villa Mella, porque no hay nada en qué transportarse”, dijo un usuario de la Línea 1 del Metro.

Otros usuarios enfrentaron la misma dificultad por la salida de servicio de la Línea 2, que va desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

La paralización del Metro y el Teleférico fue provocada por la salida de servicio de las unidades de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís y la Central Eléctrica Quisqueya, informó la Empresa de Transmisión (ETED).

Ciudadanos caminaron largos tramos ante la suspensión del Metro y el Teleférico

El apagón se reportó a nivel nacional, por lo que también causó caos en Santiago de los Caballeros (norte), debido a la salida de servicio del Teleférico de esa ciudad.

Ciudadanos aguardan en las afueras de la estación Juan Pablo Duarte en el Metro de Santo Domingo el martes 11 de noviembre de 2025 tras la salida de ese medio de transporte por causa de un apagón general. / José Francisco. / El Nacional

En el Distrito Nacional se reportó un corte energético desde la mañana del martes, y no fue hasta las 6:00 de la tarde cuando se restauró el servicio en algunos sectores capitalinos.