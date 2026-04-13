La comisión del Gobierno cuando visitó a Danilo Medina en la casa presidencial del PLD.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, respondió hoy al expresidente Danilo Medina, presidente del PLD, quien afirmó ayer que el Gobierno no cuenta con un plan concreto para enfrentar la crisis económica derivada del contexto internacional.

El enfrentamiento se da a dos días de que una comisión del Gobierno, encabezada por Paliza, visitara al presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en busca de un diálogo para enfrentar las situaciones que surjan del conflicto bélico en Medio Oriente.

Gobierno

El alto funcionario de la Presidencia de la República manifestó que las conversaciones que sostiene el Gobierno con sectores de la oposición son un ejercicio democrático de consulta que no busca entrar en debates políticos de confrontación, sino en soluciones.

Gobierno anunció hace 10 días que buscaría un consenso con los distintos sectores nacionales.

Aclaró que quien colocó en la conversación bilateral el tema de una posible reforma fiscal fue el propio expresidente Danilo Medina, lo que fue rechazado por el equipo de gobierno.

“Las reuniones que ha sostenido el Gobierno con distintos sectores, incluyendo líderes políticos, son exactamente lo que deben ser: un ejercicio democrático de consulta. No estamos en confrontación”, expuso.

Paliza resaltó que el Gobierno presentó con claridad los grandes ejes de su gestión frente al impacto de una guerra que no es nuestra, pero cuyos efectos sí nos alcanzan. “Esa claridad no requiere apresuramiento ni improvisación. Requiere rigor”, indicó.

Enfatizó que el propósito de esas conversaciones es preciso: fortalecer un plan de acción transparente; un plan que tenga el respaldo de un proceso serio.

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“La República Dominicana merece respuestas a la altura de la situación, requiere de unidad”, expresó Paliza.