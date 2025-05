Gobierno rinde homenaje a médicos forenses por labor en tragedia Jet Set

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader reconoció este viernes la labor de los médicos patólogos forenses que participaron en la identificación de víctimas de la tragedia del Jet Set, calificando su trabajo como histórico y fundamental para brindar respuestas a las familias afectadas.

Un total de 71 profesionales forenses fueron homenajeados por su papel clave en la identificación de víctimas tras la tragedia del Jet Set.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Verde del Palacio Nacional, el mandatario resaltó la labor ejemplar del equipo de forenses, quienes trabajaron incansablemente durante jornadas continuas, logrando en tiempo récords identificar a todas las víctimas.

“Tanto los rescatistas como, ustedes, hicieron ese trabajo, lo hicieron tiempo récord”, afirmó el presidente.

El mandatario dijo a los médicos que quiso agradecerles personalmente, ya que durante la felicitación inicial algunos de los médicos se encontraban en sus funciones. “El día de hoy es para decirles y reiterarles, muchas gracias de corazón”.

El jefe de Estado aprovechó para anunciar que el gobierno está evaluando posibles mejoras para fortalecer al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), entidad que opera de manera independiente bajo la Procuraduría General de la República, lo mismo que a Patología Forense.

Abinader dijo que este evento sin precedentes no solo estremeció la nación, sino que también llamó la atención internacional, mencionando que recibió llamadas de solidaridad de figuras como el rey de España, Felipe VI y el empresario Michael Bloomberg.

“Cuando lo entregamos que terminamos el sábado, Bloomberg quedó sorprendido por la eficiencia del gobierno dominicano. El gobierno eran ustedes que hicieron ese trabajo”, manifestó el gobernante resaltando la labor histórica de los médicos.

Gratitud y compromiso del gobierno con los forenses

De su lado, el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, dijo que el reconocimiento, no solo fue un acto de gratitud, sino también un compromiso del gobierno para mejorar las condiciones laborales de estos profesionales.

“El país está en deuda eterna con ustedes. Su trabajo silencioso pero fundamental permitió que nuestras familias despidieran a sus seres queridos con respeto y legalidad”, afirmó.

El ministro de Salud Pública también resaltó la importancia del Instituto de Patología Forense, cuya terminación fue acelerada durante su gestión, lo que permitió una mejor respuesta ante la emergencia. “Doy gracias a Dios que me puso esa visión, porque no sé qué hubiera pasado si no hubiera estado terminado”, expresó.

Agradece la entrega y valentía

De su lado, la directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Sonia Lebrón, también dijo sentirse orgullosa de haber servido en un momento doloroso para la nación y agradeció a sus colegas y colaboradores por haberse mantenido en pie hasta altas horas de la madrugada.

Respuesta ejemplar al nivel de países desarrollados

Por otro lado, el director del Instituto Nacional de Patología Forense, Santo Jiménez Páez, destacó la respuesta de las autoridades competentes en el lugar de los hechos, la cual calificó como digna de países desarrollados, que cuentan con una tecnología superior para estos fines.

Elogia la humanidad y compromiso

En tanto, el director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPPEP), Robert Polanco, destacó el esfuerzo colectivo del equipo forense, resaltando su profesionalismo y humanidad. “Ustedes se unieron como un solo hombre, como una sola mujer, para llevar tranquilidad al país y a los familiares de las víctimas”, agregó.