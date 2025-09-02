Barahona-Azua.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ingeniero Olmedo Caba Romano, informó este martes que el Gobierno dominicano ha desembolsado RD$ 587 millones 505 mil pesos en indemnizaciones a parceleros y comunitarios afectados por la construcción de la Presa de Monte Grande.

De ese monto, RD$ 325 millones 132 mil pesos correspondieron a pagos por cultivos, mientras que RD$ 83 millones 204 mil pesos fueron destinados a la adquisición de terrenos para comunitarios.

Asimismo, el funcionario precisó que se han entregado RD$ 29 millones 415 mil pesos por concepto de contribución de sustento y RD$ 624 mil pesos por alquiler de viviendas a los comunitarios desplazados.

Una obra estratégica para el sur

Caba Romano destacó que la Presa de Monte Grande ya está en operación, despachando diariamente 18 metros cúbicos de agua por segundo para el riego de miles de tareas sembradas en Barahona, Independencia y Bahoruco.

Resaltó además la entrega de 492 viviendas totalmente amuebladas a las familias reubicadas, con calles asfaltadas, aceras, cancha, iglesia, clubes comunales, destacamento policial, Unidad de Atención Primaria (UNAP) y servicios básicos de electrificación.

El director del INDRHI explicó que la inversión total de la presa asciende a US$538 millones, aunque aún quedan procesos financieros por cerrar. También adelantó que los canales de riego margen izquierda y margen derecha están en proceso de licitación con una inversión superior a US$300 millones, financiados por el Gobierno y organismos multilaterales.

De acuerdo con Caba Romano, la obra representará un retorno de inversión en un período estimado de 10 años, y durante más de medio siglo garantizará agua potable y de riego a las provincias de la región Enriquillo.

Puedes leer: Presa Monte Grande

Recordó que desde su inauguración, el 25 de enero de 2024, la presa ha entregado más de un millón de metros cúbicos de agua en 619 días de operaciones.

Voces de la comunidad

En representación de los productores, Manuel Pérez (Lemba) destacó que la presa ya irriga más de 300 mil tareas agrícolas, lo que ha comenzado a transformar la economía de la región.

Las declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista concedida al programa Hoy Mismo desde la cortina de la presa.