Gobierno subsidia combustibles con RD$188 millones y mantiene sin alza los principales derivados

Santo Domingo.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció que el Gobierno dispuso un subsidio de RD$188 millones para evitar alzas en los combustibles de mayor consumo durante la semana comprendida entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026.

La medida busca mitigar el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional y preservar la estabilidad en los costos del transporte y la producción nacional.

Combustibles subsidiados

El viceministerio correspondiente informó que el subsidio cubrirá:

Gas licuado de petróleo (GLP): RD$3.57 por galón

Gasolina Regular: RD$2.87 por galón

Gasoil Regular: RD$17.64 por galón

Gasoil Óptimo: RD$18.87 por galón

Con esta intervención, el Estado asume parte de las variaciones de precios para evitar que se reflejen directamente en los consumidores.

Precios vigentes para la semana

Durante el período indicado, los combustibles se comercializarán de la siguiente manera:

Gasolina Premium: RD$290.10 por galón (sin variación)

RD$290.10 por galón (sin variación) Gasolina Regular: RD$272.50 por galón (sin variación)

RD$272.50 por galón (sin variación) Gasoil Regular: RD$224.80 por galón (sin variación)

RD$224.80 por galón (sin variación) Gasoil Óptimo: RD$242.10 por galón (sin variación)

RD$242.10 por galón (sin variación) Avtur: RD$205.65 por galón (aumenta RD$3.04)

RD$205.65 por galón (aumenta RD$3.04) Kerosene: RD$238.40 por galón (aumenta RD$3.10)

RD$238.40 por galón (aumenta RD$3.10) Fueloil #6: RD$147.72 por galón (aumenta RD$2.53)

RD$147.72 por galón (aumenta RD$2.53) Fueloil 1%S: RD$165.33 por galón (aumenta RD$2.31)

RD$165.33 por galón (aumenta RD$2.31) GLP: RD$137.20 por galón (sin variación)

RD$137.20 por galón (sin variación) Gas natural: RD$43.97 por metro cúbico (sin variación)

El MICM precisó que la tasa de cambio promedio utilizada para el cálculo fue de RD$61.37, conforme a los datos oficiales del Banco Central.

Con esta disposición, las autoridades buscan sostener la estabilidad en los combustibles esenciales y reducir presiones sobre la economía familiar y los sectores productivos.