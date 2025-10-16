El Gobierno ha dado el paso que se tenía que dar con el acuerdo para aplicar la inteligencia artificial (IA) en áreas como la educación, la salud, el tránsito, la seguridad ciudadana y el turismo. Se sintoniza con la modernización o los nuevos tiempos al utilizar la IA como herramienta para impulsar el desarrollo económico y social.

El acuerdo fue suscrito con la empresa Nvidia, líder mundial en inteligencia artificial y computación acelerada. Durante la ceremonia el presidente Luis Abinader resaltó que la tecnología facilitará diagnósticos médicos, optimizar el flujo vehicular, personalizar la enseñanza y fortalecer la vigilancia ciudadana.

Puedes leer: Estudio revela brechas alarmantes en el sistema educativo dominicano

Más significativos no pueden ser los objetivos que se persiguen con el acuerdo, en caso de cumplirse tal y como ha sido suscrito. La IA es una realidad de cuya utilidad nadie se puede sustraer. El Gobierno ha dado el paso que ameritan las circunstancias con el compromiso para aprovechar un sistema que emplean hoy los países y sectores más desarrollados. La IA se ha convertido hoy por hoy en un atajo para la innovación, con resultados precisos y en el más breve tiempo en todos los aspectos.