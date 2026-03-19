Gobierno venezolano designa a nuevos comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia

Caracas. – El Gobierno de Venezuela designó a Royman Hernández Briceño como nuevo comandante general de la Aviación Militar, a Jorge Agüero Montes como jefe de la Armada y a Nayade Lockiby Belmonte al frente de la Milicia, según informó el canal oficial TVFANB.

El mayor general Hernández Briceño sustituye a Lenín Ramírez Villasmil , quien ocupaba el cargo desde 2024.

, quien ocupaba el cargo desde 2024. Antes de esta designación, se desempeñaba como jefe de la REDI Los Llanos, una región estratégica que abarca los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico.

En enero pasado, el oficial rechazó en un video un “ataque ilegal e imprudente” atribuido a Estados Unidos en territorio venezolano, que según afirmó buscaba “secuestrar” a Nicolás Maduro.

Cambios en la Armada y la Milicia

Por su parte, el almirante Jorge Agüero Montes asume la jefatura de la Armada en sustitución de Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, quien también estaba en el cargo desde 2024.

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Agüero Montes ejerció previamente como jefe de la ZODI Nueva Esparta, posición que ocupó entre agosto de 2023 y octubre de 2024, consolidando experiencia en una zona estratégica insular.

En tanto, el mayor general Lockiby Belmonte reemplaza a Orlando Romero Bolívar al frente de la Milicia.

El oficial había sido designado en diciembre como autoridad única de varias comunidades entre Caracas y el estado La Guaira, fortaleciendo su perfil dentro de la estructura militar.

Reestructuración del alto mando

Estos nombramientos se producen un día después de que la vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara diez nuevas designaciones dentro del aparato estatal.

Entre ellas figura Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo desde 2014.

González López, de 65 años, asume el despacho ubicado en Fuerte Tiuna, principal complejo militar del país, tras haber sido designado recientemente como jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la DGCIM.

En el pasado, el funcionario dirigió en dos ocasiones el Sebin (2014-2018 y 2019-2024), ambas por designación de Maduro.

Actualmente, el mandatario se encuentra detenido en Nueva York junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, arrestada en enero durante operativos estadounidenses.

Tanto la DGCIM como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y por una misión de la ONU por presuntas violaciones de derechos humanos.