Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegarán este sábado en comunidades del país para impartir enseñanza sobre el manejo de armas, como parte de un plan de adiestramiento civil en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

«Los cuarteles, con sus armas, van a las comunidades, a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, a los vecinos y vecinas, lo que es el manejo del sistema de armas», expresó Maduro durante una transmisión de Venezolana de Televisión.

El mandatario calificó como una «amenaza imperial» el despliegue de unidades militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas, y reiteró que Washington busca forzar un «cambio de régimen» para apoderarse de los recursos naturales del país.

«Quieren imponer un Gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo, y el gas, que es la cuarta reserva, y el oro», afirmó.

Puedes leer: Trump arremete contra la congresista Ilhan Omar, quien criticó la figura de Charlie Kirk

Entrenamientos militares continuarán cada sábado

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que los adiestramientos militares se realizarán todos los sábados, incluyendo tanto a efectivos militares como a milicianos, en preparación ante una posible intervención extranjera.

Paralelamente, Venezuela ejecuta desde este miércoles un ejercicio militar conjunto con maniobras aéreas, marítimas y terrestres en la isla de La Orchila, ubicada en el Caribe venezolano, con la participación de más de 2.500 efectivos. Las operaciones se extenderán durante tres días.

Crecen tensiones entre Caracas y Washington

La tensión bilateral aumentó tras el envío por parte de Estados Unidos de ocho barcos militares con misiles, un submarino nuclear al Caribe y diez aviones F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

Washington acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado como organización terrorista vinculada al narcotráfico, acusación que el Gobierno venezolano rechaza categóricamente.

Este jueves, el presidente Donald Trump negó haber sostenido conversaciones con funcionarios de su administración sobre un posible cambio de régimen en Venezuela.