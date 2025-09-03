En la jornada de la noche del martes, se pudo observarcuando Framber Valdez se acomodó para hacer un lanzamiento, pero no se percató que el receptor César Salazar le hizo la señal de tiempo, a lo que el lanzador tiró un sinker el cual fue aprovechado por el bateador de los Yankees, Trent Grisham para convertirlo en un jonrón con las bases llenas.

Esta escena sucedió en la quinta entrada del partido disputado entre los Yankees y los Astros de Houston.

Más tarde, con el siguiente bateador, Framber golpeó a su receptor, lo que fue catalogado por diferentes seguidores de redes sociales, como “una especie de desquite” o “un pelotazo a propósito”.

Luego del juego, Salazar fue abordado por los periodistas, quienes le preguntaron si hubo alguna confusión entre ellos, a lo que el respondido que entre ellos no hubo ninguna confusión, que quizás presionó el botón equivocado para el lanzamiento.

Mientras que Framber Valdez dijo “me afectó un poquito porque fue un picheo que yo quería, se lo pedi a él, siento que lo tiré localizado y el tipo logró alcanzarlo, me dio un jonrón. En el próximo pitcheo no mantuve mi emoción, tiré y lo crucé sin querer, luego le pedí excusa cuando bajamos. Yo sé que se mal interpretó, fue sin querer, no más de ahí”.

Valdez en 2022, lanzador zurdo, logró liderar la Liga Americana en entradas lanzadas, juegos completos y blanqueadas, así mismo ganó la Serie Mundial con los Astros, mientras que en 2025 estableció un récord al ponchar 12 rivales en 5 entradas.