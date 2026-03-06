Santo Domingo.— La Gran Final de Misses & Misters of Dominican Republic 2026 se celebrará mañana sábado 7 de marzo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde serán coronados los nuevos representantes dominicanos que llevarán la bandera nacional a distintos escenarios internacionales de belleza.

La gala marcará el cierre de una intensa semana de preparación para los candidatos masculinos y femeninos provenientes de distintas provincias del país y de la diáspora dominicana, quienes competirán por obtener una de las seis franquicias internacionales que forman parte de esta plataforma.

Previo a la final, los aspirantes completaron una semana de concentración oficial en el Hotel Jaragua, durante la cual participaron en diversas actividades de evaluación y preparación escénica. Entre estas se realizaron el Body Competition en Marina Zarpar, el Top Model Competition en el propio hotel, la plataforma de entrevistas Misses & Misters Talk, sesiones oficiales de fotos, entrenamientos escénicos y la preparación del opening que será presentado en la gala final.

El evento de cierre se realizará bajo la dirección de Alejandro Martínez y Jorge Cruz, quienes encabezan la organización Misses & Misters of Dominican Republic, una plataforma que busca consolidarse como una de las propuestas más modernas dentro de la industria de certámenes del país, con un enfoque de preparación integral alineado con estándares internacionales.

Como parte del proceso rumbo a la final, la organización realizó recientemente una Ceremonia de Prensa y Sashing Ceremony en el Hotel Jaragua, actividad que reunió a representantes de los medios de comunicación, patrocinadores, aliados estratégicos e invitados especiales.

La ceremonia fue conducida por el presentador Josué Vera junto a la actual Miss Supranational Dominican Republic y Miss Supranational Caribbean, Karibel Pérez, quienes encabezaron la presentación oficial de los candidatos y candidatas que compiten este año.

La organización también destacó la visita al país de representantes internacionales vinculados a las franquicias masculinas y a la organización Supranational, fortaleciendo así el posicionamiento global de la plataforma dominicana.

Los boletos para asistir a la gala final están disponibles a través de todotickets.com. Asimismo, la organización agradeció a los patrocinadores, aliados estratégicos, medios de comunicación y al equipo de producción que hace posible el desarrollo del certamen.