Nueva York.– Un gran jurado federal en Virginia emitió este jueves una acusación formal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, destacada figura del Partido Demócrata y reconocida por sus prolongadas batallas legales con el expresidente Donald Trump.

De acuerdo con información publicada por NBC News, James enfrenta un cargo de fraude bancario, en el marco de una investigación impulsada por el Departamento de Justicia durante la administración Trump.

Detalles de la acusación



Según las fuentes consultadas, la acusación se basa en supuestas declaraciones falsas en solicitudes de préstamos hipotecarios. La investigación surgió tras un informe del director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), Bill Pulte, quien denunció irregularidades en documentos firmados por la fiscal general.

En agosto, la fiscal general de Florida, Pam Bondi, designó a una fiscal especial para conducir el caso. Aunque el expediente fue archivado temporalmente el mes pasado por falta de pruebas, la acusación formal fue presentada recientemente, reabriendo un capítulo clave en la escalada política y judicial entre James y Trump.

Ofensiva política y judicial



Donald Trump, que ha mantenido un fuerte enfrentamiento con James, nombró a su abogada Lindsey Halligan como fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia. Halligan ha asumido casos de alto perfil, incluyendo la acusación contra el exdirector del FBI, James Comey.

El Manual de Justicia de EE.UU. establece que para presentar una acusación ante un gran jurado no se requiere el mismo nivel de evidencia que para un juicio, sino que basta con determinar que las pruebas podrían sostener una condena razonable.

Contexto político y reacciones



Este proceso se produce en medio de un clima político polarizado en Estados Unidos. James, una figura clave en la demanda civil contra Donald Trump por fraude, ha recibido tanto respaldo como fuertes críticas tras conocerse la acusación.

Partidarios de James sostienen que se trata de una maniobra política para desacreditarla de cara a las próximas elecciones.

Diversos sectores políticos y organizaciones civiles advirtieron sobre el riesgo de politización de la justicia, señalando que estos procesos pueden erosionar la confianza pública en las instituciones.

La oficina de Letitia James no ha emitido comentarios al respecto, mientras que la Casa Blanca indicó que “el caso sigue su curso judicial ordinario”.