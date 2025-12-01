¿Cómo logró Emmanuel Valdez conectar grand slam para darle victoria a las Estrellas sobre los Leones?

Enmanuel Valdez reacciona, tras pegar el soberbio jonrón que viró el marcador a favor de las Estrellas.

Y cuando los Leones del Escogido se preparaban para celebrar un aparente triunfo, apareció un cuadrangular con las bases llenas del emergente Enmanuel Valdez, que le dio el triunfo a la Estrellas 6 por 5 en partido efectuado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Las Estrellas mostraron una extraordinaria capacidad de reacción en el noveno episodio, luego de que el Escogido se encontrara a dos outs para sellar el encuentro, que hasta ese momento se encontraba 5-1 a favor de los rojos.

La remontada de los verdes estropeó una sólida presentación monticular del abridor de los Leones, el cubano Norge Ruiz, quien durante cinco episodios no había tolerado indiscutibles, pero salió de la lomita lanzando 5.2 capítulos de un hit y una vuelta.

El noveno

En la parte de arriba del noveno episodio, aplicó la máxima del béisbol dicha por Yogi Berra, que reza «el juego no se acaba hasta que se termina».

Luego de un out en la entrada, Robinson Canó pegó doble, Magneuri Sierra bateó sencillo y el dirigente Carlos Paulino trajo desde el banco a Raimel Tapia, quien conectó sencillo remolcador.

Posteriormente, Vidal Bruján se embasó por infieldhit, dejando el escenario preparado a Valdez, quien en conteo de 1-0 engarzó un lanzamiento rápido de Jimmy Cordero para desaparecer la pelota por encima de la verja, entre el jardín central y derecho, lo cual silenció por completo a los parciales rojos.

Tras el encuentro, se ventiló la información de que el puertorriqueño Alex Cintró fue cesanteado como dirigente del Escogido.