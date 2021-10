Grandes aportes de latinos en el título de los Astros

Los peloteros de habla hispana lideran el clubhouse de Houston; dos jóvenes lanzadores dieron el empujón definitivo a los de Baker

El respaldo de los jugadores latinos ha sido muy importante en la carrera iniciada por los Astros el 2017 de cinco finales de liga consecutivas y tres viajes a la Serie Mundial.

José Altuve, Carlos Correa y Yuli Gurriel han sido soportes ofensivos y defensivos de los mánagers A. J. Hinch y Dusty Baker. En el 2019 se los agregó el cubano Yordan Álvarez, quien en la pasada Serie de Campeonato recibió el premio de Jugador Más Valioso, galardón conquistado por el intermedista hace dos años.

Durante el período señalado, Houston ha tenido en el staff a los pitchers Charlie Morton, Lance McCullers Jr., Dallas Keuchel, también Justin Verlander, Zack Greinke y Gerrit Cole.

Sólo McCullers Jr. y Greinke quedan en el equipo, pero el accionar de ambos ha sido limitado en esta postemporada. El primero laboró en dos juegos en la SDLA, pero se lesionó y no retornará, mientras que el segundo sólo ha lanzado 2.1 entradas, así que dos jóvenes nacidos al sur del Río Grande tuvieron que dar gigantescos pasos al frente para conducir a los espaciales a la conquista de la corona en el Joven Circuito.

Framber Valdez y Luis García lograron dos históricas actuaciones. El zurdo nativo de Palenque tiró ocho innings de una carrera, único que ha recorrido un trayecto tan largo en estos playoffs. El novato venezolano lideró una lechada con 5.2 episodios y sólo un hit permitido en el sexto y último desafío de la serie.

Tan trascendente e importante han sido los latinos este año para el equipo del empresario Jim Crane que en el roster de la SCLA estuvieron el receptor Martin Maldonado, los infielders Gurriel, Correa, Altuve, Aledmys Díaz, los jardineros Álvarez, José Sirí, los lanzadores José Urquidy, Valdez, Luis, Cristian y Yimi García.

Los lanzadores latinos de los Astros tiraron 27 innings de los 53 que completó el cuerpo monticular de la novena en la SCLA y los bateadores de habla hispana consumieron 107 de los 206 turnos oficiales durante la serie.

Está claro que esos jugadores tendrán que influir, y mucho, para que Baker logre el anhelado título mundial en el invierno de su prolongada carrera dirigencial y así despeje la vía que lo conducirá a Cooperstown.

DATOS.- Con las distinciones de JMV obtenidas por el cubano Yordan Álvarez (SCLA) y el boricua Eddie Rosario (SCLN) son cuatro las veces que duplas latinas han logrado el premio en una postemporada: 1997 (Eddie Pérez, Bravos-Ven y Orlando Hernández, Yankees-Cuba); 2003 (Iván Rodríguez, Marlins-PR y Mariano Rivera-Pan); 2004 (Albert Pujols, Cardenales- RD y David Ortiz, Medias Rojas-RD). El único país que ha logrado la tripleta es República Dominicana, pues Manny Ramírez consiguió el JMV en la Serie Mundial del 2004…Puerto Rico encabeza con nueve premios de Más Valioso en postemporada, incluyendo dos en Serie Mundial: Roberto Clemente (Piratas-1971) y Mike Lowell (Medias Rojas-2007). República Dominicana tiene ocho, pero cuatro han sido en el Clásico de Otoño: Pedro Guerrero (Dodgers-1981), José Rijo (Rojos-1990), Ramírez (Medias Rojas -2004) y Ortiz (Medias Rojas-2013)… Liván Hernández SCLN (1997) y SM de ese año, Rivera SM (1999) y SCLA (2003) y Ortiz SCLA (2004) y SM (2013) son los latinos con JMV en dos instancias diferentes. Los cubanos Liván y Orlando -Duque- Hernández (JMV SCLA 1999 forman la única pareja de hermanos laureados en los playoffs …Mientras más tiempo pasa más creo que Joaquín Andújar y Moisés Alou debieron ser los Más Valiosos en las Series Mundiales de 1982 y 1997, respectivamente…Framber Valdez se unirá a Rijo (Rojos 16/1/90), Juan Guzmán (Azulejos 16/10/93) y Edison Vólquez (Reales 27/10-2015) como abridores en el primer juego de una Serie Mundial…Gerrit Cole estuvo con los Piratas dos veces en postemporada, en dos ocasiones con los Astros y tiene dos oportunidades con los Yankees. Todavía no ha logrado un anillo de campeón. Su actuación en playoffs es 14 JI, 8 G, 5 P, 86.0 IP, 58 H, 28 CL, 15 H4, 22 BB, 111 K, 2.93 PCL, 0.93 WHIP. Ha sido bateado en algunos juegos, pero sus números son muy respetables…Finalmente Freddie Freeman, uno de los caballos grandes del juego, participará en la Serie Mundial …Los Cardenales designaron a Oliver Mármol como su nuevo mánager. Él formaba parte del staff del piloto anterior Mike Shildt…Para Houston es meritorio alcanzar la SM sin tener en su plantel a tres figuras importantísimas de los que ayudaron en el 2019: Justin Verlander, Cole y George Springer…Dave Roberts quiere a todo el mundo de regreso, pero el grupo de agentes libres de los Dodgers incluye a Corey Seager, Clayton Kershaw, Trea Turner, Max Scherzer y Chris Taylor, quien es el más barato del grupo, pero es un jugador interesante por lo que produce y las diferentes posiciones que puede llenar. No será fácil retornar esos cinco a Hollywood, pero pienso que Seager y Kershaw, este último por lo que significa, deben ser la prioridad.

CITA.- “Sería bastante estúpido no pensar en (regresar) Mi tiempo aquí (en Boston)ha sido increíble … Si sienten que les gustaría hablar sobre (un nuevo trato), sería todo oídos. Este es definitivamente un clubhouse en el que me imagino queriendo quedarme. Estos muchachos son increíbles. Este es un camerino de la Serie Mundial, y me encantaría ver si esa oportunidad regresa”, dijo el toletero Kyle Schwarber sobre la posibilidad de retornar a los Medias Rojas para el 2022. Él es agente libre.