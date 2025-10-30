Santo Domingo.- “Vuelven los clásicos” es la gira que trae por primera vez a Santo Domingo al grupo cómico-musical español, La Chirichota, en una noche de risas, sátira y ritmo.

El evento que cuenta con la producción de Covi Entertainmet y 202 Producciones, se llevará a cabo el 2 de noviembre a las 8:00 pm, en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con una combinación de humor, música, análisis y crítica social.

La Chirichota subirá al escenario, para despertar a “los clásicos” y más emblemáticos compositores de la historia, para debatir sobre música, en una escena musical actual dominada por géneros como dembow, trap y reggaetón.

El espectáculo forma parte de un tour internacional que ha recorrido diversos países de América Latina, acercando al público a la tradición humorística española, desde una mirada fresca y contemporánea.

Este divertido grupo nace en las Islas Canarias a mediados de 2022, influenciada por las chirigotas del Carnaval de Cádiz. Al pasar de los años La Chirichota ha aumentado su popularidad por su facilidad de hacer reír con su creatividad, pasando en sus inicios de 3 mil seguidores a más de 600 mil; lo que ha quedado demostrado con esta gira por Latinoamérica que los ha llevado a presentarse a casa llena en cada uno de los países que ha visitado.

Las boletas del evento está a la venta en www.ticketmax.com.do