Una pantalla que muestra vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional Henri Coanda en Otopeni, Rumania, el 3 de marzo del 2026. (AP foto/Vadim Ghirda)

BERLÍN.- Decenas de miles de personas en ciudades, aeropuertos y barcos cruceros de todo el mundo están varadas debido a que la guerra con Irán ha obligado a cancelar viajes.

Las principales aerolíneas han cancelado vuelos hacia y desde la región, y el espacio aéreo en todo el Golfo Pérsico está cerrado. Algunas de las personas atrapadas se han visto obligadas a buscar refugio en medio de ataques aéreos, mientras que otras permanecen en cruceros que actualmente no pueden navegar por el estrecho de Ormuz.

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a todos los ciudadanos estadounidenses a salir de más de una docena de países de Oriente Medio debido al riesgo causado por la guerra que ha sumido a la región en un caos significativo.

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Consulares, Mora Namdar, señaló en la plataforma social X que los estadounidenses en países como Irán, Irak, Jordania, Líbano e Israel deben “SALIR AHORA” utilizando cualquier transporte comercial disponible.

El Departamento de Estado también ha evacuado a personal no esencial y a familias en seis países, y el martes añadió a Emiratos Árabes Unidos a su lista. Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentran Dubái y Abu Dabi y considerado durante mucho tiempo un rincón seguro de Oriente Medio, se ha visto arrastrado a la guerra con interceptaciones y ataques.

En Israel, mientras tanto, el embajador estadounidense advirtió a los ciudadanos de su país que la mejor manera de salir es a través de la península del Sinaí, en Egipto.

Mike Huckabee escribió en redes sociales el martes temprano que la embajada estaba recibiendo muchas solicitudes de evacuación, mientras el personal de la embajada permanece refugiado.

“Hay opciones MUY LIMITADAS”, escribió. “No sé cuándo reabrirá el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv”. Aconsejó a los estadounidenses tomar autobuses hacia los centros turísticos egipcios de Sharm el-Sheij y Taba, en el sur del Sinaí.

Gobiernos intentan repatriar a sus ciudadanos

Los gobiernos de todo el mundo se apresuran a repatriar a sus ciudadanos.

En Italia, el gobierno ha ayudado con vuelos a Milán y Roma tras el aumento de las críticas contra el ministro de Defensa, Guido Crosetto. El ministro desató una controversia política en su país después de quedar varado en Dubái con su familia durante la fase inicial de la guerra.

Crosetto regresó a Roma el domingo en un avión militar. La oposición de izquierda ha pedido la renuncia de Crosetto, al afirmar que no debió viajar a Oriente Medio durante una crisis. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo ha respaldado.

Se estimaba que 30.000 turistas alemanes permanecían en cruceros, en hoteles o en aeropuertos cerrados en Oriente Medio, y se esperaba que el primer avión de Dubái a Fráncfort, Alemania, aterrizara el martes por la tarde.

El gobierno alemán también busca fletar aviones a costa de los contribuyentes para llevar de regreso a casa a personas vulnerables —incluidos viajeros enfermos, niños y embarazadas—.

Francia también intenta organizar el regreso de miles de franceses, declaró el martes el ministro de Asuntos Exteriores del país. Se estima que 200.000 franceses viven en la región afectada por el conflicto, y las autoridades creen que aproximadamente 25.000 ciudadanos franceses están visitando actualmente la zona.

Los viajeros que regresan sienten alivio

Turistas rumanos llegaron a Bucarest el martes temprano tras viajar de Israel a El Cairo para escapar del conflicto. Cientos de peregrinos de la Iglesia Ortodoxa Rumana quedaron varados en Israel mientras visitaban Belén en un viaje encabezado por sacerdotes rumanos cuando estalló la guerra. El grupo se vio obligado a acortar su viaje y regresar a Rumania.

La peregrina Mariana Muicaru contó que estuvo aterrorizada durante su estancia en Israel mientras cohetes cruzaban el cielo.

“Llamamos a nuestros hijos a las 3 de la madrugada para pedir perdón porque podríamos morir, y para decirles que los amamos y hacerles saber que para nosotros se había acabado”, dijo Muicaru a The Associated Press

La noche anterior, viajeros británicos que habían quedado atrapados en Emiratos Árabes Unidos se sintieron aliviados al aterrizar en el aeropuerto de Heathrow, en Londres.

Adam Barton, que viajaba con su familia desde Abu Dabi, comentó que recibía alertas incluso mientras se encontraba en el aeropuerto antes de partir.

“Tuvimos una alerta en el teléfono que decía que nos alejáramos de las ventanas por posibles ataques con misiles”, dijo Barton a Sky News.

Un vuelo procedente de Dubái, por su parte, aterrizó en la capital de Serbia, Belgrado, el martes temprano por la mañana con aproximadamente 200 pasajeros.

Un viajero dijo a la emisora estatal RTS que había estado esperando en un hotel y que le dieron 15 minutos para hacer las maletas.