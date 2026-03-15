El primer impacto negativo de la guerra de Irán en República Dominicana se expresó el viernes con el aumento de RD$5.00 al galón de los tipos de gasolinas y gasoil, a pesar de que el subsidio otorgado a los combustibles fue de RD$1,189.8 millones para esta semana.

La incertidumbre en el mercado internacional del petróleo parece agravarse con el cierre aún del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, por donde cruza el 20 % del crudo mundial, y el anuncio de que Estados Unidos ejecutó uno de los más poderosos bombardeos sobre la isla de Jack que concentra el 90 % del petróleo iraní.

Al Gobierno no le queda de otra que recurrir a los subsidios en la comercialización interna de los tipos de combustibles como escudo ante una crisis externa que amenaza con elevar el precio del crudo quizás hasta los US$200 el barril, lo que pondría en serio peligro la estabilidad de la economía.

A la par con la intensificación de la guerra contra Irán, Estados Unidos encamina esfuerzos por contener el alza en los costos o posible escasez de petróleo, al liberar gran parte de sus reservas estratégicas y autorizar la compra de combustibles a Rusia, pero aun así, el precio se mantuvo ayer por encima de los cien dólares.

Dado que en el Presupuesto General del Estado correspondiente a este año se estimó el precio promedio del barril de petróleo en US$47.8, el incremento generado por la guerra contra Irán representaría más de dos mil millones de dólares adicionales en la factura petrolera al término de 2026.

La economía de Estados Unidos también padece los efectos del crack petrolero, agravado por los elevados costos de la guerra que en conjunto desencadenan una espiral inflacionaria, desestabilización del mercado laboral y bajo crecimiento económico, lo que hace temer que derive en estanflación.

El buen juicio aconseja detener cuanto antes una conflagración que conduce al mundo a su peor crisis económica y financiera en decenios y de conducirlo a un catastrófico escenario de tercera guerra mundial, sin que Washington ni Tel-Aviv puedan asegurar hoy que conseguirían el objetivo de destronar la dinastía de los ayatolás.

En momentos tan acuciantes, gobierno, liderazgo político, Congreso y empresariado esta compelidos a halar la cuerda en la misma dirección, con la renuncia de cualquier interés partidario o corporativo para dar paso a un sentimiento de unidad que ayude a cobijar y proteger la economía nacional de tan mal tiempo.