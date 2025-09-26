Guillermo Caram, quien falleció ayer a los 84 años de edad, brilló tanto por su activa participación en el debate de los temas económicos y por su integridad profesional. Militó en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y fue gobernador del Banco Central y se distinguió siempre por su decencia y cordialidad.

Escribía una columna en el colega Hoy y siempre estaba dispuesto a asistir a programas de radio y televisión para hablar de sus pasiones: política y economía. Su deceso ha causado un profundo pesar no solo en familiares y amigos, sino en todos los que se relacionaron con él.

Los suyos enarbolan su legado, con orgullo, como un dominicano ejemplar, honesto y dedicado, que se entregó por el bienestar del país. Como servidor público y dirigente político el norte de Caram fue siempre el bienestar y prosperidad de la familia dominicana.