Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader afirmó este lunes, durante su encuentro semanal con la prensa La Semanal, que el Gobierno aplica medidas estrictas para prevenir cualquier intento de pedofilia o explotación infantil en el nuevo polo turístico de Pedernales.

El mandatario señaló que el 99.9 % de los turistas que visitan el país corresponden a un turismo sano y familiar, pero subrayó la importancia de impedir que el 0.1 % vinculado a actividades delictivas intenten operar en los destinos nacionales.

“Queremos iniciar este nuevo polo con controles fuertes, como es el caso de Pedernales, y al mismo tiempo continuar la lucha en los demás polos turísticos”, expresó Abinader.

Recordó además la intervención realizada en Sosúa, donde el Gobierno trabaja para recuperar un destino que por años estuvo afectado por prácticas irregulares.

El jefe de Estado destacó que este enfoque de protección coincide con el trabajo de la primera dama, Raquel Arbaje, quien impulsa iniciativas contra la explotación infantil, respaldadas plenamente por el Gobierno.