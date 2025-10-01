Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.

Haití está a la espera de cómo llegaría la Fuerza de supresión de Pandillas (GSF), aprobada por el Consejo de Seguridad de la (ONU), que contará con hasta 5.500 efectivos, asistidos por 50 civiles, de acuerdo a información suministrada por la agencia EFE.

La fuerza de supresión tendrá un mandato inicial de 12 meses en reemplazo y viene a reemplazar a la Misión Multinacional de Seguridad en Haití, liderada por Kenia, que había anunciado que retiraría su tropa este jueves 2 de octubre.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer la nueva fuerza para enfrentar a las pandillas haitianas que mantiene en zozobra a esa población y mantiene a la nación en una crisis económica, política y social.

“República Dominicana se siente orgullosa de haber contribuido a este esfuerzo y seguirá trabajando para promover la paz y la estabilidad en la región”, dijo el presidente Luis Abinader.

El mandatario celebró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “finalmente escuchó el reclamo que venimos realizando desde hace tiempo, dada la ineficacia de la actual misión internacional de apoyo a la policía haitiana, y aprobó una nueva resolución, creando otra fuerza, apropiadamente llamada Fuerza de Supresión de Pandillas.

“Deseamos reconocer también a los tres expresidentes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron, conjuntamente con quien les habla, una carta dirigida a los quince presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, dijo el mandatario.

“Trabajaremos por una acelerada transición de la MSS a la nueva fuerza de supresión de pandillas en Haití y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso”, enfatizó.

Abinader resaltó que el Gobierno dominicano, a través de su diplomacia efectiva y esfuerzo constante, desempeñó un papel clave en el liderazgo de un grupo de aliados comprometidos con la estabilidad y la seguridad en Haití y la región.

El presidente Abinader, durante su discurso ante la Octagésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, llamó a los países miembros del Consejo de Seguridad a acoger sin demoras la resolución de Estados Unidos y Panamá ante el Consejo de Seguridad, para lograr la transformación de la MSS, cuyo mandato termina el próximo 2 de octubre.

Precisó que la nueva fuerza, aprobada hoy, estará dirigida y financiada por expertos de las Naciones Unidas, con un mandato sólido para establecer el orden y la seguridad en el vecino país, bajo estrecha supervisión política. La logística y operación serán cuidadosamente planificadas y ejecutadas para garantizar la eficacia en la misión.

También destacó el papel que desde 2021 ha jugado en la consecución de este logro, trabajando de la mano con la comunidad internacional para encontrar soluciones efectivas a la grave crisis en Haití.

La resolución, además, otorga un mandato amplio y sólido a dicha fuerza y coloca en manos de los expertos de las Naciones Unidas los aspectos logísticos y operativos, que serán financiados del presupuesto de la ONU.

“Finalmente, agradecemos a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la adopción de esta resolución y en particular a Estados Unidos y Panamá, países que lideran el tema de Haití en ese Consejo”, concluyó el mandatario.

Kenia se retira

El presidente de Kenia, William Ruto, había anunciado que su país retiraría en octubre las tropas que lideran la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, poniendo fin a su papel al frente del esfuerzo internacional. La fuerza encabezada por Kenia está compuesta por cerca de 1,000 efectivos, para contener a las bandas en Puerto Príncipe.