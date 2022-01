Hanser Alberto: “Me senté a esperar el slider”

Hanser Alberto volvió a demostrar la clase de bateador que es, cuando llevó la pelota a la pared del jardín izquierdo en la parte baja del séptimo episodio para quebrar así un empate a tres carreras contra los Astronautas de los Santos de Panamá la noche del domingo en partido efectuado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Alberto recordó como en sus tres primeras apariciones del encuentro, el receptor panameño Christian Bethancourt pidió a los lanzadores de Astronautas abrir con slider en cada turno para dominarlo.

“Desde el círculo de espera estuve bien concentrado. Fui sentado a esperar el slider porque sabía que me lo iban a tirar, hice el swing y pude hacer un buen contacto”, relató sobre el batazo que le conectó al relevista Wilfredo Pereira en el que empujó a Gustavo Núñez con la cuarta vuelta de los dominicanos, quienes tomaron la ventaja 4 por 3.

“Fue un tremendo inning”, expresó, refiriéndose a las tres anotaciones que realizaron los Gigantes del Cibao de la República Dominicana en el séptimo.

Hanser, quien se fue de 5-3 con dos dobles, también fue el responsable de impulsar a José Sirí con la segunda anotación de los locales, igualando el marcador a dos carreras por bando en la baja del tercero, tras pegar rodado por el campocorto.

“Siempre es bueno ganar un juego que se disfruta. Esperamos seguir mejorando las pequeñas cosas que nos hacen grande como equipo” manifestó el líder de bateo en la regular de la liga dominicana.

El Potro, como le apodan, habló sobre el significado que tiene para él la presente Serie del Caribe.

“Esto significa mucho para mí, primero por el campeonato de los Gigantes y segundo porque es mi primera experiencia representando al país”, destacó.

Describió la emoción que ha sentido en estos tres primeros encuentros del llamado Clásico Caribeño, que se está efectuando en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Salir de la cueva y sentir al público dominicano llamarme, gritarme, se siente bonito”, dijo un sonriente Alberto para concluir.

JUEGOS DE HOY

10:00 am.

Venezuela vs. Panamá

3:00 pm.

México vs. Puerto Rico

8:00 pm.

Dominicana vs. Colombia

Por: David A. Hernández

Especial para El Nacional