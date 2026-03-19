Hasta 155 mil muertes por COVID-19 en Estados Unidos no fueron registradas, según estudio

Desde el 13 de abril de 2024, el rastreador de coronavirus de Worldometer dejó de ofrecer datos globales confiables sobre el Covid-19.

¿La razón? La mayoría de los países simplemente dejaron de reportar sus cifras.

Aun así, nuevas investigaciones siguen arrojando luz sobre lo que realmente pasó durante la pandemia. Un grupo de científicos, usando inteligencia artificial, estima que en Estados Unidos hubo hasta 155 mil muertes adicionales por Covid-19 que no fueron registradas, especialmente porque ocurrieron fuera de hospitales. Esto sugiere que alrededor del 16% de las muertes no se contabilizó oficialmente.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, coincide con otras investigaciones sobre el impacto real de la pandemia en esos años.

Te puede interesar leer: ¿Cómo el maquillaje puede provocar acné?

Además, los datos revelan algo preocupante: las personas fallecidas sin diagnóstico eran, en su mayoría, hispanos y otras comunidades de color. Muchos de estos casos ocurrieron en los primeros meses de la pandemia y se concentraron en estados del sur y suroeste de EE. UU., como Alabama, Oklahoma y Carolina del Sur.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 1.13 millones de personas murieron por Covid-19 en Estados Unidos, mientras que más de 81.5 millones se contagiaron, convirtiendo al país en el más afectado en ambos aspectos.

Dentro de esas cifras, miles de dominicanos de los más de 2.4 millones que viven en EE. UU. perdieron la vida, y cientos de miles se infectaron.

Después de Estados Unidos, Brasil fue el segundo país con más muertes (657,998), mientras que India ocupó el segundo lugar en contagios, con más de 43 millones de casos.

En cuanto a los estados más golpeados dentro de EE. UU., California encabeza la lista con más de 88 mil fallecimientos y más de 9 millones de contagios. Le siguen Texas, Florida y Nueva York.

Y si miramos más de cerca a Nueva York, la llamada “Gran Manzana”, se registraron más de 40 mil muertes y más de 2.2 millones de casos. Brooklyn y Queens fueron los distritos más afectados, seguidos por El Bronx, Manhattan y Staten Island.

A nivel global, las cifras de Worldometer indican que más de 6.1 millones de personas murieron y más de 475 millones se contagiaron durante la pandemia.