¿Cómo el maquillaje puede provocar acné?

El acné, conocido médicamente como Acné, se produce cuando los poros de la piel se obstruyen con grasa, células muertas y bacterias. El maquillaje puede contribuir a este proceso cuando no se utiliza correctamente o cuando se emplean productos inadecuados.

Algunos cosméticos, especialmente los comedogénicos, pueden tapar los poros, favoreciendo la acumulación de sebo y suciedad. ¿Qué pasa entonces? Se crean las condiciones ideales para la aparición de granos e inflamación.

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No retirar el maquillaje antes de dormir impide que la piel respire y se regenere, aumentando el riesgo de brotes. las brochas y esponjas sucias pueden acumular bacterias que, al entrar en contacto con la piel, provocan irritaciones y acné.

Recomendaciones para prevenir brotes

Para reducir el riesgo de acné asociado al maquillaje, los expertos recomiendan:

Elegir productos “no comedogénicos” o “oil free”

Limpiar el rostro antes y después de maquillarse

Lavar brochas y esponjas regularmente

Evitar compartir productos cosméticos

Desmaquillarse siempre antes de dormir

Otros factores que también influyen

Aunque el maquillaje puede ser un detonante, el acné también está relacionado con otros factores como:

Cambios hormonales

Estrés

Alimentación

Predisposición genética

Uso de ciertos medicamentos

Por ello, no todos los casos de acné están directamente vinculados al maquillaje.