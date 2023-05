Héctor Acosta promete cantarlas todas en show

“Me siento sumamente agradecido y positivo, vamos a hacer algo para recordar y para que los jóvenes artistas que vienen detrás de nosotros sepan que si se le pone disciplina y respeto a lo que se hace, las cosas salen bien”, así manifestó anoche el merenguero Héctor Acosta “El Torito”, al ofrecer los detalles de su próximo concierto.

“El Torito es sentimiento”, nombre del concierto, tendrá como escenario el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, el próximo viernes 2 de junio, donde, junto a su orquesta, pondrá a disfrutar a los asistentes con sus canciones.

“Ustedes van a ver a un Héctor Acosta como siempre, cantando todos los géneros que la vida me ha dado la oportunidad de interpretar, pero van a escuchar temas que talvez jamás imaginaron que yo podía cantar”, comentó en el encuentro con la prensa.

El intérprete de temas como Amorcito enfermito, Cómo me curo y Mi niña, destacó: “vamos a recordar a grandes artistas que se nos fueron a destiempo y vamos a revivir su arte y talento en un espacio, también haremos un recorrido de merengues de los años 80, los cuales se han entrado en el corazón de la gente. Siempre he dicho que sin merengue no hay fiesta y nosotros vamos a tratar de ver todas las épocas del merengue”.

La producción de “El Torito es sentimiento” está a cargo de la empresa Vibra Productions, del empresario artístico Billy Hasbún; bajo la producción artística Aidita Selman, quienes informaron que el evento incluirá un montaje completo, con sorpresas musicales y gran parte del repertorio romántico y popular que posee el cantante.