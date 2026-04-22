El Torito sobre caso Jet Set: “Tuve amistad con Antonio, pero quiero justicia”

Santo Domingo.- El merenguero y senador Héctor Acosta “El Torito” se pronunció sobre el proceso judicial relacionado con la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, asegurando que, aunque mantuvo cercanía con el empresario Antonio Espaillat y su familia, respalda que se haga justicia en el caso.

“Yo tuve amistad con Antonio y su hermana, pero yo quiero justicia”, expresó el artista en declaraciones difundidas por medios y plataformas digitales nacionales.

Las palabras del intérprete han generado reacciones en redes sociales, al tratarse de una figura pública con vínculos conocidos en el ámbito artístico y empresarial dominicano.

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El caso Jet Set continúa bajo la atención pública luego del colapso del techo del centro nocturno ocurrido en abril de 2025, tragedia que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, según reportes oficiales y publicaciones periodísticas.

Actualmente, los propietarios del establecimiento, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, enfrentan un proceso judicial por presunta negligencia, mientras familiares de las víctimas y sobrevivientes mantienen su reclamo de justicia.

Las declaraciones de El Torito se suman a las voces de distintas personalidades nacionales que han pedido transparencia y consecuencias legales tras una de las tragedias más impactantes registradas en la República Dominicana en los últimos años.