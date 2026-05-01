Los abogados de la barra de la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat acusados de ser responsables del colapso del techo de la discoteca Jet Set solicitaron al juez del PrimerJuzgado de Instrucción del Distrito Nacional apoderado del caso que envíe sus representados a juicio de fondo para debatir las pruebas que posee el Ministerio Público.

El magistrado Raymundo Mejía recibió la solicitud del jurista Ramón Emilio Núñez, defensor de los Espaillat, quien expresó que la defensa mantiene profundo respeto por las víctimas que ocurrieron en el centro de diversión y reconoció que se trata de un caso de alto impacto.

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Núñez explicó que la defensa no se opone a que el proceso sea enviado a juicio de fondo, si el Tribunal así lo considera, con el objetivo de que allí se puedan debatir todas las pruebas, incluidas aquellas que aún están pendientes de revisión.

El jurista insistió en que están interesados en que el caso sea enviado a juicio de fondo e indicó que esto permitiría que la verdad pueda prevalecer.

La tragedia del Jet Set ocurrió el 8 de abril del año 2025 durante una fiesta amenizada por Rubby Pérez, recordado como “La voz más alta del merengue”, quien murió durante el colapso del techo de Jet Set.

Se estima que en el lugar había unas 700 clientes y como resultado de la tragedia 236 personas fallecieron y más de 180 resultaron heridas, siendo trasladadas a diferentes centros médicos.