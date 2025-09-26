SANTO DOMINGO.- La startup dominicana heva presentó su visión de posicionar a la República Dominicana como un hub de turismo médico, utilizando innovación tecnológica e inteligencia artificial para conectar a pacientes internacionales con médicos locales de manera confiable y segura.

Durante un encuentro con periodistas locales, la empresa compartió los avances y la proyección internacional de su plataforma, que facilita el acceso de pacientes —principalmente de la diáspora dominicana en Estados Unidos y Europa— a especialistas en cirugía plástica, odontología y bariatría.

El cofundador y CTO de heva, Héctor Terrero, explicó que la plataforma “combina inteligencia artificial con experiencia médica para hacer el cuidado más accesible, asequible y humano, conectando doctores dominicanos con pacientes de distintas partes del mundo”.

El modelo no solo mejora la experiencia de los pacientes, sino que también fortalece el posicionamiento de los médicos dominicanos en mercados internacionales y genera nuevas oportunidades para profesionales de la salud y la tecnología en el país.

En el evento, la empresa reafirmó su compromiso con la comunidad dominicana, consolidando la imagen del país como un destino confiable y competitivo de turismo médico.