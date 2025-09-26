San José de Ocoa.- La mujer que se hizo viral por cruzar un río en labor de parto en San José de Ocoa dio a luz a una niña de 6 libras y 8 onzas mediante cesárea, informaron las autoridades. Tanto la bebé como la madre se encuentran estables, según confirmó el senador por la provincia, Aneudy Ortiz.

Vecinos y comunitarios arriesgaron sus propias vidas para trasladar a la mujer al hospital más cercano, evitando así una tragedia. El hecho se hizo viral en redes sociales, mostrando la valentía y solidaridad de la comunidad.

Quizas te interese: Río Masacre arrasa frontera RD-Haití con inundaciones y daños agrícolas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró 30 provincias en alerta, colocando en roja al Gran Santo Domingo y otras cuatro provincias debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical que generan fuertes lluvias en el país.

Las autoridades del COE pidieron a la población permanecer en sus hogares y extremar las medidas de precaución ante el riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos durante los próximos días.