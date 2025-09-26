Actualidad

Mujer da a luz tras cruzar río en labor de parto; madre y bebé permanecen estables

Por
Mujer da a luz tras cruzar río en labor de parto; madre y bebé permanecen estables

San José de Ocoa.- La mujer que se hizo viral por cruzar un río en labor de parto en San José de Ocoa dio a luz a una niña de 6 libras y 8 onzas mediante cesárea, informaron las autoridades. Tanto la bebé como la madre se encuentran estables, según confirmó el senador por la provincia, Aneudy Ortiz.

Vecinos y comunitarios arriesgaron sus propias vidas para trasladar a la mujer al hospital más cercano, evitando así una tragedia. El hecho se hizo viral en redes sociales, mostrando la valentía y solidaridad de la comunidad.Nació bebé! de mujer embarazada que cruzó río con soga en Ocoa

Quizas te interese: Río Masacre arrasa frontera RD-Haití con inundaciones y daños agrícolas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró 30 provincias en alerta, colocando en roja al Gran Santo Domingo y otras cuatro provincias debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical que generan fuertes lluvias en el país.

Las autoridades del COE pidieron a la población permanecer en sus hogares y extremar las medidas de precaución ante el riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos durante los próximos días.

TEMAS:
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez, Directora de Cierre editorial de El Nacional. Formada en periodismo y redes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), ha complementado su preparación con estudios de Locución , Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera. Además, ha fortalecido sus competencias lingüísticas con formación en portugués en el Instituto Federal de São Paulo Brasil y en inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido a través de Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos.