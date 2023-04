Hipólito cree que su hija Carolina no debe repostularse como alcaldesa de la capital

Santo Domingo.- El expresidente dominicano, Hipólito Mejía (2000-2004), consideró este lunes que la etapa de su hija Carolina como alcaldesa de la capital concluyó, por lo que considera que cuatro años son sufrientes, que no debería presentarse para un segundo período.

“Mi opinión, con mi experiencia de 50 años en la política, es que su etapa como alcaldesa concluyó. Ella hizo una magnífica gestión, digo, el equipo que ella encabeza, honrada, inteligente, capaz, no le debe a nadie, no es arrogante, no es prepotente, pero ya está bien”, dijo el exgobernante.

Agregó que Carolina “tiene hijos, tiene actividades comerciales, que no gana un centavo ni allá ni aquí, es decir, ella tiene que pensar…”.

Sin embargo, Mejía entiende que seguir o no, “es una decisión de ella (Carolina)”.

“Ella demostró que tenía capacidad gerencial, honestidad, trabajo ¿tú quieres más?, bueno, ya está bien cuatro años”, sostuvo Mejía tras ser abordado por la prensa a salir del acto de rendición de cuentas de su hija al cumplirse el tercer año de gestión como alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo.

“Tenemos que acostumbrarnos al cambio, tiene que haber cambio, tiene que haber nuevas caras”, agregó.

Carolina Mejía

Entiende que Carolina tiene que dedicarse el tiempo que le queda como secretaria general del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al ser cuestionado sobre si podría aspirar a la presidencia o ser considerada como candidata vicepresidencial, Mejía dijo que Carolina no podría, ya que su condición de secretaria general se lo impide, lo mismo que al presidente de la organización.

“No hay forma de que el presidente del partido y el secretario general sean vicepresidente”, acotó.