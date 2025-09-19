Hipólito Mejía alerta sobre el riesgo del aumento de la confrontación internacional

Santo Domingo.– El expresidente Hipólito Mejía manifestó su preocupación por el creciente tono beligerante que se observa en la política global, al advertir que esta tendencia amenaza la cohesión social, la democracia y el bienestar de las personas.

Durante su intervención virtual en la reunión de la Alianza Progresista en Argentina, Mejía enfatizó que ciertos discursos actuales promueven la idea de que la fuerza es la única vía para alcanzar la paz, lo que según él socava el diálogo y fomenta la polarización.

El exmandatario señaló que algunas potencias buscan imponer agendas extremas, justificando medidas coercitivas que afectan la economía, desde aranceles y encarecimiento de productos básicos hasta el control de rutas comerciales y recursos estratégicos.

Hipólito Mejía alerta

Además, alertó sobre las consecuencias sociales de esta política: miedo al extranjero, desprecio a los más vulnerables, ataques a la libertad de expresión y manipulación de la información bajo el pretexto de combatir noticias falsas.

Mejía concluyó que esta dinámica divide al mundo y limita la posibilidad de un desarrollo equitativo, al tiempo que pone en riesgo la estabilidad y la convivencia democrática.