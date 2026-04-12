Francisco Javier le suelta “la pulla” al Gobierno: dice que plan contra la crisis llega tarde

Santo Domingo.- En medio del ruido por la crisis global, el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, no se quedó callado y lanzó una advertencia directa al Gobierno: el plan para enfrentar la situación debe ser “serio, austero y bien articulado”… pero, sobre todo, urgente.

El también miembro del Comité Político peledeísta dejó entrever que las autoridades han reaccionado tarde. Según dijo, desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya él había puesto sobre la mesa propuestas para amortiguar el golpe económico.

“Ahora es que están buscando consenso”, vino a decir, marcando distancia con la gestión del Luis Abinader y su equipo del PRM.

Durante encuentros en San Pedro de Macorís, García fue más allá y cuestionó medidas recientes, como las constantes alzas en los combustibles, tres en las últimas cuatro semanas, dejando claro que, a su juicio, el Gobierno tiene otras salidas.

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Y ahí vino la parte más filosa: propuso recortar los RD$12,000 millones en publicidad estatal y frenar las pensiones “a quienes no califican”, como parte de un plan de austeridad que, según él, sí podría hacer la diferencia.

Además, puso sobre la mesa la creación de un fondo especial de contingencia para enfrentar el impacto del conflicto internacional.

El mensaje entre líneas es claro: para Francisco Javier, el problema no es solo la crisis global… sino cómo el Gobierno está reaccionando frente a ella.