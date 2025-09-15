Hipólito Mejía opina sobre informe de crisis haitiana y su potencial efecto

Hipólito Mejía salió con una de las suyas al decir que espera que el informe del CES sobre la crisis haitiana no se convierta en letra muerta.

¿Estaría conforme la oposición con la remisión a la Procuraduría del informe sobre irregularidades en Senasa? Muchos respaldan la decisión.

Si la ONU habilitará una fuerza contra las pandillas en Haití tendrá que darse prisa antes que sea demasiado tarde. Delicado el panorama.

Extraña que de la auditoría que revela supuestas anomalías en Punta Catalina apenas se ha hablado. ¿Acaso hay algún problema con eso?

¿A quién culpar, si se puede culpar a alguien, por la roca de gran tamaño que aplastó un vehículo en la avenida del Puerto, Jarabacoa? Dígannos.

Puedes leer: Investigación de desfalco en Senasa involucra médicos y exfuncionarios

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, acusó a Washington de un brutal ejercicio psicológico contra su país ¿No le faltaría algo?

Inevitables las especulaciones hasta sobre el estado de salud de la gente. Alegra la aclaración de que el merenguero Alex Bueno evoluciona bien.

Redunda la aclaración de Marco Rubio de que el ataque de Israel a Qatar no variará el apoyo de Washington a Netanyahu. ¿De acuerdo?