Hipólito Mejía determinaría la unidad en el PRM en el 2028

De cara a las elecciones generales de 2028, el escenario político dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría definirse bajo la sombra del liderazgo histórico del expresidente Hipólito Mejía, quien se posiciona no solo como un mentor, sino como un factor determinante para el nuevo liderazgo y el futuro cercano del oficialismo.

Mejía, con influencia política dentro y fuera de su partido, ha manifestado de manera abierta su apoyo a las aspiraciones presidenciales de su hija, Carolina Mejía, actual alcaldesa del Distrito Nacional.

Al respecto ha asegurado que ella posee el perfil necesario para alzarse con la victoria en la nominación de la candidatura a la presidencia, proyectando un triunfo sólido frente a sus competidores.

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“Carolina le va a dar leña a todos los que se metan en el medio. Ella reúne las condiciones necesarias por su honradez, liderazgo, carisma y capacidad gerencial”, ha expresado Hipólito en varias ocasiones a los medios.

En ese ínterin, el PRM se prepara para un proceso electivo el próximo año, caracterizado por una gran cantidad de presidenciables y un relevo de liderazgo, ya que el presidente Luis Abinader, su principal activo político constitucionalmente no puede optar por un tercer periodo.

Se tiene previsto que sea en el 2027 cuando la Junta Central Electoral (JCE) oficialice la campaña electoral interna para que los partidos escojan a sus representantes, no solo a presidencia, sino los candidatos a cargos municipales y congresuales.

La «coctelera» de dirigentes que buscan la nominación presidencial refleja una diversidad de fuerzas internas del PRM donde la influencia del exmandatario es un elemento a tomar en cuanta por sus adversarios perremeístas.

Aspirantes

Además de Carolina Mejía, tratan de lograr la nominación presidencial: David Collado, ministro de Turismo, la vicepresidenta Raquel Peña y el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) Wellington Arnaud Bisonó.

También el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, Tony Peña, Roberto Fulcar y el ministro de Industria y Comercio, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón.

Hasta el momento, Carolina y David se perfilan como los favoritos, teniendo la primera una ventaja relativa por el peso político de su padre.

El exgobernante, figura clave del PRM, ha dejado de lado la neutralidad para apoyar de manera irrestricta a su hija, quien además ocupa la secretaría general de la organización.