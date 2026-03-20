Conozca los cinco pilares del poder político en República Dominicana durante casi un siglo

SANTO DOMINGO.- A casi un siglo (96 años), el control del Estado dominicano ha sido ejercido por apenas cinco partidos políticos, poder marcado por liderazgos dictatoriales, represión, estabilidad social y democracia.

Tomando como parámetro desde 1930 a la fecha, esas organizaciones han sido: el Partido Dominicano (PD), el Revolucionario Dominicano (PRD), el Reformista Social Cristiano (PRSC), el de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Moderno (PRM).

El PD, fundado por Rafael Leónidas Trujillo, se mantiene como la organización más longeva en el poder, acumulando 31 años de dominio absoluto (1930-1961).

Más que una organización de competencia electoral, el PD funcionó como una maquinaria de control social y político donde la afiliación y el voto eran prácticamente obligatorios, debido a la dictadura que imperaba en el país.

Poder

Tras el ajusticiamiento de Trujillo en mayo de 1961, el país inició un convulso proceso hacia la democratización. El PRD, encabezado por Juan Bosch, logró alcanzar el poder en febrero de 1963.

Sin embargo, ese primer ensayo democrático duró apenas siete meses tras un golpe de Estado impulsado por sectores conservadores que adversaban las reformas progresistas de la Constitución liberal de ese año.

Dicho derrocamiento sumió a la República Dominicana en un periodo de profunda inestabilidad, marcado por el gobierno del Triunvirato y la posterior Guerra de abril de 1965, que provocó la intervención militar de los Estados Unidos bajo la «Operación Power Pack».

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Con el impulso norteamericano y de sectores conservadores, en 1966, luego de la retirada de las tropas extranjeras, Joaquín Balaguer, fundador del PRSC, asumió el poder, gestión que se caracterizó por ser represiva. Se extendió inicialmente por 12 años, hasta 1978.

Trujillo, del PD y de Balaguer, del PRSC, suman en el ejercicio del poder 53 años de los últimos 96, tiempo dirigido por un estilo caudillista y personalista.

Rafael Leónidas Trujillo, ejerció el poder de manara férrea durante 30 años.

Ese año, el PRD volvió al poder con Antonio Guzmán, cuyo mandato fue interrumpido al este quitarse la vida 43 días antes de culminar su periodo. Su vicepresidente, Jacobo Majluta, concluyó el mandato.

En 1982, el partido del “jacho prendido” resultó electo nuevamente, llevando a Salvador Jorge Blanco como candidato.

Para el periodo 1986-1990, Balaguer recuperó el poder, extendiéndose hasta 1996. Ese año, Leonel Fernández, del PLD, ganó la presidencia por primera vez.

En el año 2000, el PLD perdió ante el PRD y su candidato Hipólito Mejía.

No obstante, desde 2004 y hasta 2012, el «partido morado» volvió a dirigir los destinos nacionales con Fernández. Posteriormente, desde 2012 hasta 2020, el PLD continuó en el poder con Danilo Medina.

Finalmente, tras una crisis política provocada por la suspensión de las elecciones municipales, el PRM ganó el poder con Luis Abinader, quien logró reelegirse en 2024.