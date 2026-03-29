Los Alcarrizos.— Un hombre hirió de dos puñaladas a su propio hermano la mañana de este domingo, en medio de una discusión familiar ocurrida en el sector Los Barracones, del municipio de Los Alcarrizos.

El herido, Franklin Dilone Valenzuela Custodio, de 42 años, sufrió una herida en el tórax y otra en el costado izquierdo, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia en el Hospital Dr. Vinicio Calventi.

Según su versión, el ataque se produjo cuando intervino en una acalorada discusión entre su hermano y su padre, momento en que fue agredido con un arma blanca, presuntamente un cuchillo.

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Permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

Hasta el momento, la Policía no ha ofrecido información oficial sobre el caso ni sobre la situación del presunto agresor.