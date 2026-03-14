Hombre continúa desaparecido tras ser arrastrado por río en Hatillo, Monte Plata

Monte Plata.– Equipos de rescate mantienen la búsqueda de Ediburgo Pascual Hernández, de 53 años, quien fue reportado como desaparecido luego de caer a las aguas del río La Sabita en la comunidad de Hatillo, la noche del pasado viernes.

Según relataron familiares, el hombre regresaba de compartir en un juego de dominó cerca de las 11:00 de la noche y trató de cruzar el río en su motocicleta por un paso improvisado construido con alcantarillas. En ese momento, la crecida del afluente habría provocado que perdiera el control y fuera arrastrado por la corriente.

La mañana de este sábado residentes del lugar hallaron la motocicleta, lo que reforzó la hipótesis de que Hernández cayó al río mientras intentaba atravesar el paso.

Desde entonces, brigadas de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y voluntarios de la comunidad han realizado operativos de rastreo en la zona, sin resultados hasta el momento. Las autoridades informaron que las labores fueron detenidas al caer la tarde y se reanudarán este domingo.

Habitantes de Hatillo denunciaron que el puente del lugar permanece inconcluso desde hace más de cuatro años, obligando a los residentes a utilizar una estructura provisional para cruzar el río. Señalan que el estado del paso representa un peligro permanente y que varias personas han perdido la vida en ese punto debido a la falta de una obra definitiva.