Recuperan en la presa de Tavera el cadáver de un hombre reportado como desaparecido

Santo Domingo.- El cadáver de un hombre identificado como Richard Peralta Félix fue recuperado de las aguas de la presa de Tavera, luego de haber sido reportado como desaparecido el pasado martes.

El cuerpo sin vida fue localizado por brigadistas de la Defensa Civil, tras intensas labores de búsqueda en las que participaron brigadas de rescate, buzos voluntarios y colaboradores que se sumaron al operativo.

El director regional de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, informó que las labores se realizaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de la población y dar con el paradero del desaparecido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.

En tanto, las autoridades de la Fiscalía de Santiago y agentes del departamento de Homicidios de la Policía Nacional iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

