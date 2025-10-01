EEUU._ El hecho ocurrió la noche del martes 30 de septiembre en una vivienda ubicada en la cuadra 1800 de Winter Jasmine Lane, donde Tavárez recibió varios impactos de bala alrededor de las 7:21 p.m. Aunque fue trasladada de emergencia a un hospital local, falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

La policía informó que el crimen se produjo durante una disputa doméstica. Ureña Morales fue detenido esa misma noche y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

En redes sociales circula un video en el que el presunto agresor se graba tras el hecho, diciendo: “El mundo que me perdone, he fracasado”.

Hombre oriundo de Cotuí

De acuerdo con informaciones preliminares, Josefina Tavárez era originaria de La Joya, en San Francisco de Macorís, mientras que el acusado procede de Villa La Mata, Cotuí.

Este caso se suma a la lista de hechos de violencia doméstica registrados en Estados Unidos y República Dominicana, lo que resalta la urgencia de reforzar las medidas de prevención y protección hacia las víctimas.