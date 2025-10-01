San Francisco de Macorís. – Un feminicidio ha estremecido tanto a la comunidad dominicana en Estados Unidos como a residentes de San Francisco de Macorís, tras la muerte de Josefina Tavarez, de 35 años, a manos de su pareja sentimental, Harrison Ureña.

Según versiones de familiares, Ureña le disparó en cuatro ocasiones en el rostro mientras la víctima se encontraba en presencia de dos de sus hijos y de su madre. El hecho deja en la orfandad a tres menores de edad.

Tras cometer el crimen, el hombre grabó un video que circula en redes sociales donde admite la autoría del homicidio, se autodenomina “fracasado” y responsabiliza a la víctima de sus actos. “El mundo que me perdone. He fracasado, pero me hicieron fracasar (…) La mujer que yo quería me engañó. Perdónenme”, expresó en la grabación.

Ureña, oriundo del distrito municipal de La Peña, provincia Duarte, emprendió la huida inmediatamente después del suceso.

Hasta el momento, su paradero es desconocido.

Hombre mata a su pareja

Las autoridades estadounidenses mantienen activa la búsqueda del presunto homicida, mientras familiares y allegados claman justicia por la muerte de Josefina Tavarez, quien era oriunda de la comunidad La Joya en San Francisco de Macorís.